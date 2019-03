La Rama se agita en Agaete

Aquí no asustan ni las profecías mayas ni mucho menos la crisis. El único riesgo es el de no disfrutar a tope a la rama 2012. Una rama sin la tradicional banda Guayedra.Pero con la música de la de Las Nieves y como no de la de Agaete.

El pasacalles comenzaba a las 10 de la mañana del sábado. Sobre las 12, parada obligatoria para recoger las ramas preparadas por el Ayuntamiento de Agaete. Los más fieles a la tradición habían pasado la noche en en pinar de Tamadaba para descender con sus propias ramas a lo largo de la mañana, después de una larga caminata.Y todos, armados con sus ramas, comienzan el descenso hacia el Puerto de Las Nieves. Momento de éxtasis colectivo.

El hecho de que la fiesta haya caído en sábado ha incrementado la afluencia. Se calcula que alrededor de 40.000 personas ha disfrutado de la Rama.