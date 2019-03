18 quirófanos acabados y cerrados desde hace más de 2 años

Las listas de espera para cirugía en Canarias crecen pero las salas de operaciones van en el camino contrario. Sólo en tres hospitales, Materno Infantil, La Candelaria y Molina Orosa de Lanzarote hay 18 quirófanos que a pesar de estar acabados están cerrados a cal y canto. En Tenerife son 6 y según el SCS faltan legalizaciones y parte del equipamiento.

Para el PP no disponer de estas modernas infraestructuras contribuye aún más aumentar las listas de espera. Pero los sindicatos dejan claro que poner en marcha estos quirófanos no dará solución a las listas de espera porque el problema es otro, la falta de uso de los que sí están abiertos. Y aunque insisten en que no es un problema de presupuestos lo cierto es que lo recortes en las cuentas autonómicas han dejado paralizadas más de una obra en sanidad.