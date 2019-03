La quiebra de Spanair sube los precios de los billetes de avión

En internet, los vuelos a Madrid o Barcelona que hasta hace dos semanas costaban unos 80 euros de media para los residentes canarios ahora cuestan hasta 200 euros ida y vuelta. Vamos a una agencia de viajes. Ariel es su responsable. Dice que tras la quiebra de Spanair, Canarias se ha quedado incomunicada y que los precios a la península se han encarecido...Encontrar buenos precios para sus clientes, sobre todo porque la oferta ha disminuido.

Ahora quien quiera llegar a Barcelona, no tiene prácticamente vuelos directos. Y encima los que quedan no son todos directos. Para ir a Barcelona hay que pasar la mayor parte de las veces por Madrid, Un problema que se agrava para los que viven en islas no capitalinas.Pero el mensaje para los próximos meses es de tranquilidad. Las agencias esperan que la situación se normalice.Mientras tanto, quien consiga un descuento, sea en low-cost o no, será un afortunado.