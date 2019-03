¿Qué es una 'manga marina' o un 'rabo de nube'?

Esto es un super tornado en Estados Unidos, su diámetro supera solo en la base los 200 metros y puede alcanzar los 400 kilómetros por hora. En esta otra imagen vemos su versión en pequeño, se grabó este fin de semana en el noroeste de Tenerife, aunque por sus dimensiones y ubicación se le conoce como tromba marina. Aunque la diferencia más importante entre uno y otro es su poder de destrucción, los que se producen aquí, por ahora, no han sido peligrosos. Si lo fue este por ejemplo registrado en Marsella. En las islas no suelen durar más de 10 minutos, por eso es difícil captarlos.Si quiere captar imágenes como ésta, no prepare la cámara por el momento porque no hay tormenta a la vista.