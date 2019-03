¿Qué es el fuego frío y para qué se utiliza?

A lo largo de la historia de las galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, hemos visto como el fuego era parte importante del espectáculo. Es precisamente en escenarios donde está autorizada la instalación de fuego frío. Hay de dos tipos el T1 para el aire libre y el T2 para interiores. También se utilizó en la gala de Carnaval de este año. Aquí vemos a los especialistas instalándolo.

Si lo que se utilizó en el traje que provocó el accidente era fuego frío, tendría que haber sido instalado por un especialista. No se comercializa como uso doméstico. En este vídeo vemos como no quema la mano, pero si no se coloca bien, puede provocar desgracias como la de Saida.

La normativa de la Unión Europea es muy clara para este tipo de artefactos. Fuego que parece inofensivo pero que si no se utiliza adecuadamente, puede convertirse en una trampa.