¡Qué calor! Hasta 38 grados

A primera hora de la mañana este termómetro de Ingenio, Gran Canaria, anticipaba otro día de intenso calor. Hasta las 8.00 de esta noche, la agencia estatal de meteorología mantiene el aviso naranja en las islas orientales y cumbres Tenerife por temperaturas que pueden superar los 38 grados. En el resto de la provincia occidental el aviso es de color amarillo. Aunque fijense lo que marcaba este termómetro en La Laguna, Tenerife. Y ante este situación cada uno se apaña como puede.

En Santa Cruz de Tenerife, no han podido aliviarse del calor en la socorrida Plaza de España, vacía por mantenimiento. Precisamente los que tienen que trabajar en la calle son uno de los colectivos que más están sufriendo la ola de calor de calor y polvo sahariano.

Aunque algunos las desoigan, las recomendaciones son sabidas: no hacer deporte en las horas centrales del día, hidratarse, evitar la exposición al sol y extremar la atención a ancianos y niños. Estos días se espera también que asmáticos y alérgicos acudan en mayor número a urgencias.

Según las predicciones se espera que hoy empiece a remitir la calima aunque las temperaturas no descenderán significativamente hasta el jueves.