A punto de morir por la negligencia de las tijeras

Mucho dolor, es lo único que acierta a decir en español Don Yin Lin, el ciudadano chino que vivió 10 días con dos pinzas quirúrgicas en el abdomen. El cirujano que le operó de una úlcera gástrica que se complicó se las dejó olvidadas dentro. “PASE MIEDO PENSÉ QUE IBA A MORIR CADA VEZ QUE COMÍA SENTIA UN FUERTE DOLOR, LOS ORGANOS NO FUNCIONABAN BIEN. CLARO TENÍA DOS PINZAS EN EL ESTÓMAGO”. Todo ocurrió en esta clínica privada del sur de la isla. Cuando acudió con fuertes dolores al hospital insular fue cuando le extrajeron las pinzas tras detectarlas en una radiografía.

Ahora está decidido a denunciar a quien le dejó las pinzas dentro. El colegio de médicos ha abierto un expediente para investigar lo ocurrido. En dos o tres meses determinarán si hubo negligencia o no. Si la hubo el médico perdería su colegiación durante 2 años. Eso le impediría trabajar en la sanidad privada, pero no en la pública canaria, que no requiere a los médicos que contrata estar colegiados para ejercer.