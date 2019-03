El Puerto de la Cruz, sin grúa municipal

El depósito municipal de vehículos cerrado y la grúa parada. Ésta es la situación en la que se encuentra este servicio en el Puerto de La Cruz desde el pasado 1 de enero. Un problema administrativo ha dejado el tráfico de a este municipio vendido a su suerte. La policía local avisa que puede ser el caos.



Los más perjudicados son los vehículos pesados, los vados y los trabajadores que usan la zona de carga y descarga. También los hay que han recibido la noticia con buena cara, saber que no hay medios para que se lleven tu coche ha tranquilizado a más de uno. Aún así no se confíen, no hay grúa pero sí se seguirá multando a todo aquel que aparque mal.