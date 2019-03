70 pueblos costeros pendientes de los cambios de la ley de costas

La línea de servidumbre se reduce de 100 a 20 metros.

La línea de servidumbre se reduce de 100 a 20 metros. Esto, según el PP, permite normalizar la situación de la mayoría de los núcleos costeros del archipiélago. Aunque ahora son las administraciones canarias las que tienen trabajo pendiente: delimitar de forma rigurosa esos núcleos.

Los núcleos que pueden beneficiarse de esta ley, aunque no tengan la calificación de urbanos, son los que poseen acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. Pero, no aplaude los cambios de la Ley el Gobierno de Canarias que no encuentra nada nuevo. La reforma ya ha pasado el Senado ahora tendrá que ser aprobada en el Congreso.