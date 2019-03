Prospera la moción para echar de Los Llanos de Aridane al PP

CC ha preferido hoy no pronunciarse

Semana de mociones de censura. Mientras hoy prosperaba la del ayuntamiento de los Llanos de Aridane, todavía colean los efectos de la moción presentada por el Psoe y PP en el cabildo de La Palma, para desbancar a la nacionalista Guadalupe González Taño y que se hará efectiva el próximo 25 de noviembre. J: Hoy le hemos preguntado a los socialistas por qué expulsan a los consejeros de un cabildo y de otro no, como el de El Hierro, donde también pactaron PSOE y PP para echar a Coalición Canaria hace dos años. La respuesta: dicen que el reglamento ha cambiado.

Si alguien ha querido ver malas caras hoy entre los socios de Gobierno, he aquí la prueba de que la relación es cordial. Presidente y vicepresidente del gobierno no han parado de intercambiar, no sabemos si secretos o estrategias, lo cierto es que en el pleno de hoy, mucho se han tenido que contar.

El secretario de los socialistas asegura que no se puede gobernar llenando de tránsfugas las instituciones . Así que no va a permitir que su partido le dé un abrazo a la derecha.

La diferencia entre el cabildo de El Hierro y el de La Palma es la fecha según José Miguel Pérez. Hace un año cambiaron los reglamentos del partido. Los consejeros expulsados de La palma no tienen vuelta atrás. El presidente del cabildo herreño, sin embargo, anima a sus compañeros palmeros.

Que la moción en el cabildo de La Palma ha tambaleado el pacto regional poco parece importar a otro dirigente socialista.

El PP visualiza un interés mayor entre los socios de Gobierno regional, un ejemplo, la moción de los Llanos.

Y mientras tanto, hoy en Coalición Canaria, prefería no pronunciarse. Siguen diciendo que no se va a producir aquello de 'ojo por ojo y diente por diente'.