Prohibido entrar con cholas

La recién nombrada basílica de la Virgen de Candelaria quiere cuidar su imagen, camisas de tirantes, pantalones cortos o minifaldas no serán bienvenidos en el interior del templo... un cartel mostrará a la entrada las indumentarias no deseadas.



El prior asegura que no se trata de una prohibición sino, tan solo de una recomendación con la de apagar el móvil o mantener silencio como muerta de respeto y decoro.

Los fieles tienen su propia opinión, muchos apoyan la recomendación del obispo, pero hay otros que piensan que la devoción se puede vestirse de cualquier forma.Lo que si se ha aclarado es que los peregrinos no tendrán que cambiarse antes ver a la morenita, ellos serán bienvenidos en la basílica tan y como vengan.