Un problema y dos ayuntamientos

Después del gran susto que se llevó Mari Paz, ayer recibía una buena noticia., podía volver a su casa. Aunque con preocupación porque según los técnicos que han evaluado la zona esta piedra puede desprenderse en cualquier momento.

Peor lo tiene Alberto, los techos de su casa han cedido, no tiene dónde vivir y su abuelo de 90 años también depende de ellos. Aún no le han dado una solución, dice que el Ayuntamiento de La Laguna y el de Santa Cruz se pasa el problema.Y en medio de la polémica, la Plataforma Montaña de Taco declara que esto se veía venir.

Nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento capitalino y aunque no han querido hacer declaraciones, aseguran que estas casa pertenecen a Santa Cruz.