Las primeras lluvias dejan inundaciones en el norte de Tenerife

Desde primera hora de la mañana varios operarios limpiaban lo que la lluvia de la noche había dejado a su paso. Las alcantarillas no aguantaron. Fue un aguacero en pocos minutos provocó daños en las carreteras de acceso al puerto de la cruz, en la vía del Burgado esta mañana se terminaba de limpiar para poder abrirla, también se tuvo que cerrar el acceso por Martiánez. Una lluvia que cogía a todos por sorpresa, el ayuntamiento no tenía constancia de ningún aviso por lluvias. Otra vez la plaza del charco se volvía a inundar. Así quedaba la plaza en noviembre del año pasado, como ven un problema que no termina de resolverse. Las carreteras ya han sido abiertas y la ciudad recupera la normalidad tras las primeras lluvias de otoño.