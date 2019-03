El Presidente de Irán aterrizará en Canarias

El jumbo del presidente persa ya hizo una escala técnica en el aeropuerto de Gran Canaria el pasado sábado. Estas fotos fueron captadas momentos antes de aterrizar en Gando. Repostó, y por la noche partió hacia Nueva York, donde intervino ante la Asamblea General de la ONU. Estaba previsto que a las nueve de hoy volviera a recalar en el aeródromo isleño, pero esta mañana no aterrizó ningún avión de Irán Air. Según ha aclarado hoy el ministro de Industria, Energía y Turismo, el gobierno no prohibió la visita, simplemente, la delegación iraní no solicitó el visado.

En cualquier caso se había preparado una ruta para visitar varias comarcas de la isla.

El avión del presidente persa hará esta madrugada una escala técnica en el aeropuerto de Gando. A las cuatro de la mañana despegará hacia Teherán.