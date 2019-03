El ex presidente de La Caja asegura que se manipularon las cuentas

José Ramón Durán expone ante el fiscal que el Consejo de Administración de La Caja de Canarias ha podido cometer los delitos de fraude, falsificación de cuentas, compra de voluntades y ocultación de la situación financiera. Para el ex presidente de la comisión de control de la entidad, las cuentas eran ficticias.

Unas acusaciones que la dirección de la caja niega rotundamente en un comunicado, y asegura que el consejo dirigido por Durán siempre aprobó sus balances. Para el ex presidente de la comisión de control, el consejo era una reunión en la que se discutían temas que nada tenían que ver con la situación de la caja. Durán asegura que el patrimonio de La Caja, que oficialmente ha pasado de 400 a 25 millones de euros, es aún menor. Dice que no le importa ganarse enemigos con esta denuncia y no tendrá problema si el fiscal decide investigarle también a él.