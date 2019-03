Preocupación entre los enfermos crónicos por el copago farmacéutico

Tras el anuncio de las medidas en sanidad ha llegado la preocupación sobre todo entre enfermos que acuden con frecuencia a las farmacias en busca de su medicación. El gobierno dice que los crónicos no se verán afectados pero hay asociaciones como la tinerfeña de esclerosis múltiple que no se fían.Desde ayer no paran de recibir llamadas de enfermos.

El teléfono tampoco para en la asociación española contra el cáncer, quieren esperar a que estas medidas sean aprobadas por el consejo de gobierno para poder leerla con detenimiento. Aun así esperan no verse afectados. Como ven la incertidumbre que ya existía en los colectivos se agudizado con estas nuevas medidas.