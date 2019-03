Preocupación de la comunidad británica

Hoy, hemos hablado con dos jóvenes canarias, que residen en Londres. Ellas mismas aseguran haber sufrido situaciones de violencia, e incluso problemas para acceder a sus viviendas. Miedo, inseguridad, toques de queda. Los canarios residentes en Londres nos cuentan que estos días el caos se ha adueñado de las calles.

Nathalie vive en Palmers Greens, donde se desarrollan parte de los altercados. Ella misma protagonizó una escena que ejemplifica esta inseguridad.Esa es precisamente la opinión más generalizada, que no es más que vandalismo oportunista y que la policía no está capacitada par actuar. Otros ciudadanos han sufrido problemas para llegar a sus casas. Es el caso de Vicky. Las autoridades les han aconsejado no salir de casa si no es necesario. Tras tranquilizar a sus familias por teléfono, sólo esperan que las próximas noches transcurran con la mayor normalidad posible.