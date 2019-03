Ponce asegura que no mató a los niños

El juicio continuará al menos durante una semana

Mataron primero a la niña, asfixiándola con una almohada y después hicieron lo mismo con el pequeño. Los acostaron juntos en la cama de matrimonio. Fue un 9 de diciembre, pero no los encontraron hasta 4 días después, en el relato inicial de los hechos confirman que durante ese tiempo convivieron con los cuerpos.

El primero en declarar en este juicio por el doble parricidio ha sido Jesús Ponce, quien ha asegurado que no fue el autor material, que se enteró cuando Sonia se lo dijo. Durante 4 días no se percató de que los niños no estaban.

Pero entre las pruebas hay una carta incriminatoria escrita por los acusados en la que se decía que ellos le dieron la vida y ellos se la quitaron.

Piden 40 años para cada uno, mientras que las defensas.

Acusación popular y ministerio fiscal coinciden en la petición de 40 años para cada uno, mientras que la familia de Sonia, que se presenta como acusación particular pide 30 años para ella y 40 para él por considerar que la indujo a cometer el crimen. Sus defensas solicitan la libre absolución por problemas mentales.