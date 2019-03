Ni los políticos se libran de las multas de tráfico

Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a José Carlos Mauricio, ex consejero de Economía del Gobierno autónomo y ex parlamentario nacional a abonar una multa por importe de 3.600 euros por conducir con exceso de velocidad y los más sorprendente si tener carné. Cuando los guardias le pidieron la documentación pidió poder ir a su casa a buscarla y no volvió. Nunca había sacado el carné de conducir. El denunciado se mostró conforme con la petición del fiscal. La sentencia es firme.