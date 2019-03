Los policías locales de LPGC piden más personal

Ruidosa protesta de los policías locales de la capital grancanaria frente a las casas consistoriales. Reclaman más personal para garantizar la seguridad en la ciudad, pero también que el ayuntamiento les siga comprando como hasta ahora los 15 días de vacaciones suplementarios que tienen a cambio de 4 festivos trabajados al año. Aunque se creía que en este pleno iba a derogarse la compra de esas vacaciones, el concejal de seguridad dice que no hay nada cerrado. Si en vez de comprarles las vacaciones a los agentes, estos las disfrutaran, el ayuntamiento se ahorraría un millón y medio de euros al año. El gobierno municipal dice estar dispuesto a negociar soluciones. Tanto el concejal como el alcalde Cardona ven un trasfondo preelectoral en la protesta de los policías, para la que no ven motivo puesto que, según ellos, no han variado las condiciones laborales de los agentes salvo en la eliminación de varios liberados sindicales del cuerpo.