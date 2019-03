La plataforma por la dignidad denuncia falta de recursos y retrasos en ayudas sociales

Canarias es la comunidad que menos fondos destina a este país

Saray tiene 3 hijos, es separada y hace años que no trabaja. Asegura que en Servicios Sociales la han obligado a denunciar a su ex pareja para demostrar así que no le pasa manutención y poder cobrar algún tipo de ayuda.

La misma situación por la que está pasando Loli.

Sin ningún tipo de prestación social, lleva dos años esperando una respuesta sobre la única alternativa que le queda, la prestación canaria de inserción, una ayuda de unos 500 euros mensuales que el gobierno regional concede una vez en la vida durante un año. Asegura que los requisitos que exigen retrasan demasiado el proceso.

La plataforma por la dignidad de las personas ha denunciado hoy los escasos recursos destinados a estas ayudas y la excesiva burocracia que exigen a la hora de solicitarlos y que está obligando a las familias a vivir en la indigencia.