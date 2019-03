Una plaga de mosquitos invade las dunas

Son voraces y no dan tregua. Los mosquitos se han convertido en una pesadilla para los turistas, comerciantes y vecinos de la zona de la Charca de Maspalomas. La consecuencia,... aquí la ven, un turista lleno de picaduras. La situación es insostenible porque ni siquiera los planes sanitarios han surtido efecto. Mientras tanto, los mosquitos, atacan, sobretodo de noche. Por eso, los turistas que pasan por la charca visitan después, esta farmacia. Es la más cercana. Dicen que no paran de vender pomadas anti picaduras. Una plaga que, aunque es molesta, no ha quitado las ganas de dar un paseo por este entorno natural.