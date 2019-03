“No pienso salir de Japón”

Las noticias que llegan desde Japón no son nada alentadoras para el mundo, menos aún para los que viven allí. Hoy hemos localizado a un canario que lleva dos años viviendo en el país nipón, a 200 km de Fukushima. Dos días después del terremoto Alberto y su mujer decidieron huir al oeste del país, lejos del peligro radioactivo. Nos ha contado como fueron los momentos posteriores al desastre.

Alberto estaba en Tokio cuando ocurrió el terremoto y posterior tsunami, es tinerfeño y lleva dos años viviendo allí y como el resto de japoneses casi se ha acostumbrado a los movimientos de tierra, hoy nos cuenta que lo peor llegó al día siguiente. Ese fue uno de los motivos que les llevaron a alejarse de la ciudad, Alberto y su mujer se encuentran en Osaka a unos 800 kilómetros de la central de Fukushima, desde allí siguen de cerca la información que les llega.

Se quejan de que el gobierno de Japón no informa demasiado y de lo alarmistas que son los medios en Europa. Alberto tiene claro que no va a volver a Canarias, y que en breve regresará a Tokio donde tiene su familia y su trabajo como músico, dice haberse contagiado del espíritu colectivo de este pueblo que está demostrando al mundo su entereza y su fortaleza ante tantas adversidades.