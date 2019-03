Piden la puesta en libertad del enfermero acusado de envenenar a su mujer

Según unos informes forenses Laura murió por intoxicación de medicamentos

La defensa de Iván Ramírez argumenta que no hay base para condenarlo y que por lo tanto no tiene sentido que permanezca en prisión hasta el comienzo del juicio.

Los informes de los forenses dicen que Laura Aróstegui murió por una intoxicación de medicamentos. ¿Pero quién se los suministró?. El abogado de Iván Ramírez asegura que su defendido jamás administró fármacos a su mujer. Y que la intoxicación vino de medicamentos suministrados desde el hospital.

El abogado del enfermero reitera que los técnicos en toxicología encontraron talio en Laura, pero no en cantidades suficientes como para provocarle la muerte. No es la primera vez que solicita su libertad provisional. Tanto la fiscalía como la acusación, consideran que no se le debe conceder la libertad provisional, porque podría influir en los testigos.

El juicio por este caso comenzará el próximo 13 de enero, con jurado popular. Será un proceso de unos dos meses de duración, con más de 100 testigos y 30 peritos.