Piden 52 años para el supuesto asesino de la niña coreana

El abogado contratado por la familia de la víctima para ejercer la acusación particular pide 52 años de prisión para el procesado, 3 más que lo que pide el fiscal ya que añade un delito de amenazas. También va a solicitar que se cumpla íntegramente la pena que se le imponga.

Hang Ok Lee, dijo a los policías que lo detuvieron en la península que quería suicidarse. Es lo que han declarado en una nueva jornada del juicio. También creen que Lee limpió las huellas del cuerno y de la bombona de butanos con los que habría golpeado a la niña. La acusación particular cree que los testimonios ofrecidos hasta ahora ratifican la culpabilidad del procesado.

Eso confirmaría que el acusado entró en la casa por su cuenta y sin ayuda de la niña. De hecho, el letrado pretende demostrar en juicio que la pequeña estaba incómoda con él porque presuntamente sufría el acoso sexual constante del procesado aprovechando su amistad con el padre.