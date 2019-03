Picores en la piel y los ojos por la acumulación de azufre en La Restinga

Ya no se trata únicamente de un efecto óptico, la gran mancha que está dejando el volcán en la costa de La Restinga se ve, se siente y también se huele. Los vecinos que han podido bajar hoy al pueblo pesquero no quieren volver, el olor a azufre es tan intenso que lo han notado incluso en la pielDesde esta mañana los científicos recogen datos sobre la calidad del aire para que los vecinos puedan volver con toda garantía cuanto antes a sus casas, aunque no se sabrá hasta esta tarde tras la reunión del PEVOLCA.

Eso en tierra pero en el mar, los gases que emanan de la erupción ya están dejando las primeras consecuencias en la faunaY de hecho el buque Profesor Ignacio Lozano recogía ayer estas imágenes, cientos de peces muertos, algunos de especies únicas y en peligro de extinción. Hoy, a pesar de que el burbujeo ha cesado, el barco no podrá acercarse a la zona cero por precaución. En cuanto al fenómeno volcánico, esta pausa podría significar o que la erupción se detiene aquí o que el magma está buscando otra salida por otro sitio