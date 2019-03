Un pez luna de 62 kilos

Unos pescadores deportivos de La Aldea se llevaron este fin de semana una gran sorpresa. Con caña, desde un barco y tras casi una hora de pelea para sacarlo del agua se encontraron con esto. Es un pez luna real de 62 kilos de peso que resultó todo un acontecimiento para los cuatro amigos. Al llegar a puerto los pescadores profesionales no sabían decilres qué pez era. Sin embargo no es una especie infrecuente que se encuentre fuera de su hábitat natural. Según han averiguado los propios pescadores, su carne asalmonada es muy apreciada en Asia. Ellos no tenían cómo conservarlo entero y decidieron trocearlo para consumirlo. Y eso que el ejemplar era relativamente pequeño. De esta especie se han encontrado animales de 270 kilos. Donde más se han capturado es al sur de Australia y en el Caribe.