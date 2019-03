La peor sequía de los últimos 60 años

Los embalses están secos y parece que la cosa va a a ir a más. Por eso, ya se plantean medidas drásticas como las restricciones. Estamos ante la peor sequía de los últimos años. No llueve, se secan las balsas y los agricultores los principales perjudicados. Sobre todos los de la zonas de medías como La Orotava y la comarca de Acentejo. Por eso El Cabildo de Tenerife ha mantenido una reunión con los ayuntamientos de las islas para tomar medidas restrictivas. Hasta el momento solo afecta al agua de cultivo y no se plantean restricciones en el consumo humano porque se ha recurrido al agua de pozos y también existe la posibilidad de activar desoladoras portátiles. Ahora más que nunca,ahorrar agua no se convierte en una acción de concienciación social sino en una necesidad.