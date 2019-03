Un pebetero para unos bebés muy olímpicos

No superan el metro de estatura, algunos les cuesta incluso caminar, llevan pañales…pero en esfuerzo no hay quién les gana. Más de 200 pequeños atletas que se la juegan en las quintas Baby Olimpiadas celebradas en Tenerife. Desfilan, se colocan sus números y como en toda olimpiada no puede faltar el encendido del pebetero, eso sí aquí está hecho de forma artesanal.

Salto de obstáculos, velocidad sobre ruedas o relevos, mientras ellos se dejan la piel en el terreno, sus familias se lo dejan todo en la grada. Cámara en mano no pierden detalle. Fans incondicionales: los abuelos. Hasta con merchandaising personalizado. Lloros, alegrías, esfuerzo, diversión…el espíritu deportivo no entiende de edades.