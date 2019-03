Paulino amenaza con una crisis territorial si Rajoy no rectifica los presupuestos

Paulino Rivero se planta ante Rajoy y decide no entregar las cuentas canarias en el plazo que fija la ley y hasta que no se voten las enmiendas a los presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados. El presidente canario espera que la voluntad del PP cambie para que la crisis económica no cree también una territorial.

Lo ha dicho el presidente en una convocatoria urgente y rodeado de todos sus consejeros y una gran expectación mediática. Le planta cara a Rajoy y al gobierno de España al retrasar la fecha que marca la ley para entregar los presupuestos de la comunidad al Estado. Un plante que el PP ha tachado de victimista y llama a Rivero a la responsabilidad de la unidad del estado.

Desde el gobierno de Canarias argumentan que son presupuestos que vulneran el REF y que son dañinos con las islas porque obligarán a tocar los servicios básicos.

El propio Rivero se lo ha comunicado personalmente a Rajoy en una carta que le envió ayer en con la que espera el PP rectifique y corrija sus cuentas.