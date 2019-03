Pasear entre la abundancia en una exposición muy exuberante

En el museo de la "Casa de la Carta", en Tenerife, encontramos fuentes de vino, tartas y frutas para recrear el mito de Jauja. En la exposición titulada "El Jardín de Jauja", las flores también se han convertido en elementos decorativos, por ejemplo, para sombreros.

Llega la primavera, con ella las flores y con las flores las ferias. En este caso en la Casa de Carta de Tenerife que se convierte por unos días en “El jardín de Jauja”Y si todo gira entorno a las flores, sus talleres también. Aprenden a adornar con flores secas o a hacer su propio huerto con material reciclado.Entre tanto recorrido y tanto colorido, no hay feria que no se preste para comer un buen y tradicional dulce canario. Y si no son de dulces... También una deliciosa paella para mil personas.Flores y museo parece que al final son la excusa perfecta para pasarlo bien.