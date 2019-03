El paro hace que aumenten los estudiantes

El 40% de los desempleados canarios no supera los estudios primarios, según el sindicato UGT, que se basa en los datos de la Encuesta de Población Activa. Esta realidad la viven de cerca aquellos jóvenes que abandonaron sus estudios en tiempos de bonanza. No obstante, buena parte de los que abandonaron las aulas vuelven a ellas. Casi la mitad de estos jóvenes se interesan por formarse.



Se apuesta más por la formación profesional. Estudios de no más de un año que capacitan a la personas a realizar tareas más específicas. La demanda varía según sectores. El Gobierno de Canarias ha aumentado a 20 millones de euros la partida para la formación de desempleados.