El paro baja en Canarias en más de 4.100 personas

El número de desempleados en las islas ha bajado en algo más de 4.100 personas el pasado mes de diciembre. Esta reducción se debe sobre todo, a las contrataciones del sector servicios, relacionadas con la temporada alta en el turismo. En total cerca de 285 mil parados buscan empleo en Canarias. Lo que se traduce en 19 mil personas más que en el año 2011, por lo que el dato del cierre global del año no esta tan positivo. Por provincias, Las Palmas acabó 2012 con algo más de 151 mil desempleados, mientras que Santa Cruz de Tenerife se acerca a los 134 mil. Los empresarios y sindicatos no se muestran tan optimistas. Consideran que 2013 será un año sumamente duro por las políticas de austeridad que impone el Gobierno, que no invitan a la contratación. Los sindicatos auguran un nuevo incremento del 5 por ciento en el paro en 2013.