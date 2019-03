El parlamento pedirá hidroaviones fijos en las islas

Hasta la tarde de este miércoles no sabremos si se crea o no una comisión de investigación en el Parlamento sobre la gestión de la labores de extinción del incendio de La Gomera. La cámaraacaba de aprobar una proposición no de ley, con los votos a favor de CC, PSOE y Nueva Canarias y los votos en contra del PP.

Han decidido solicitar al ejecutivo central una base fija de hidroaviones en Canarias para la lucha contra el fuego, al menos durante los meses de verano. El PSOE ha pedido incluso un helicóptero fijo en la isla de La Gomera, los populares aseguran que habría que hacer un estudio previo.

¿PORQUÉ SE BAJÓ EL NIVEL?. El Gobierno ha reconocido que tomó la decisión de rebajar el nivel de gravedad del fuego de 2 a 1, pero que lo hizo basándose en los informes de los técnicos.