Padres separados se manifiestan en LPGC para exigir igualdad en la paternidad

Entre los integrantes de la Asociación de Padres de Familia Separados hay historias dramáticas de separación y divorcio muy diferentes, pero a todos les une una necesidad común: la de volver a pasar tiempo con sus hijos tras abandonar el hogar familiar. Decenas de padres han llamado la atención de los ciudadanos recorriendo la calle de Triana de la capital grancanaria sobre lo que considera una gran injusticia social: que tras el divorcio no haya custodia compartida.totalEstos padres piden a los jueces que la guardia y custodia compartida sea el modelo preferente a seguir en los casos de separación. Reconocen que no siempre es posible, pero no se explican por qué no es posible cuando el padre quiere y puede hacerse cargo de los hijos en plenitud de facultades.