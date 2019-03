Padres y madres denuncian que la consejería no cubre ninguna baja de los enseñantes

Continúan los problemas de falta de profesores en algunos centros educativos canarios. El colegio Tinguaro, de Vecindario, lleva desde comienzo de curso sin dos de sus profesores. Hasta hace poco faltaban otros dos, uno de ellos una profesora de baja por maternidad para la que no se había previsto sustituto.

En este colegio de Vecindario, al sureste de Gran Canaria, han pasado mes y medio sin 4 de sus maestros y sin que se les sustituya. Uno de los docentes ya ha vuelto a su puesto y otra, de baja por maternidad, ha sido sustituida ahora. Siguen faltando una tutora de infantil y la maestra de religión y los padres no

El caso es que los niños siguen yendo a clase, pero su formación se resiente. Los padres se han movilizado concentrándose a las puertas del centro y recogiendo firmas de protesta.

Los niños afectados, aunque sean pequeños, se dan perfecta cuenta, según sus padres, de lo que pasa.

El del Tinguaro no es, ni mucho menos, el único ejemplo de caos organizativo en educación. Otros centros, no sólo de primaria, también tienen problemas.