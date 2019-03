Los padres creen que la privatización disparará los precios

Los padres y madres de las guarderías municipales de Telde no hablan de otra cosa. Están preocupados porque ete será el último curso que el ayuntamiento gestione directamente los tres centros. La razón es la falta de casi 500 mil euros en subvenciones.El servicio cuesta a las arcas municipales más de un millón de eurosLos padres proponen que esa externalización se efectúe el año que viene y que se cree una cooperativa. Según ellos, el ayuntamiento quiere privatizar el servicio. Los padres piden que se mantengan los puestos de trabajo de las educadoras y que no se incrementen las cuotas en el futuro. Sobre todo para las rentas más bajas. Temen que se incrementen las mensualidades. Para el consistorio no hay otra solución. La crisis económica, les ha obligado a tomar esta decisión por la que se verán afectadas las guarderías de las remudas, Jinámar y la herradura.