“Mi padre murió por un tratamiento mal aplicado”

Este hombre que ven en la imagen se llamaba Francisco Saavedra. Esta fotografía fue tomada 15 días antes de que muriera. Unos meses atrás había sido operado de un tumor en el colon que había superado con éxito. Pero por protocolo su oncólogo le receto unas pastillas de quimioterapia que le produjeron toxicidad. Cuando su familia se dio cuenta de que la medicación le estaba quemando todos los órganos del cuerpo le llevó al médico y éste, a pesar del grave estado de Francisco, decidió no ingresarlo. Una vez ya en el Hospital, Francisco no podía respirar, algo de lo que sus hijas avisaron pero, según ellas, los médicos hicieron caso omiso y su padre terminó falleciendo de una parada cardiorrespiratoria. La familia ha denunciado por negligencia al oncólogo y a la doctora que les atendió en el hospital Insular, que no han querido hacer declaraciones al respecto. Además la familia asegura que, después de casi 3 años, ni siquiera han recibido el informe forense.