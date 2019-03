Padre e hija salvan la vida de un aparatoso derrumbe

El enorme estruendo alertaba a los vecinos del barrio de La Salud en Santa Cruz de Tenerife. Esta casa se venía abajo y dejaba sepultado a un vehículo. En su interior un padre y su hija de 10 años. Los vecinos no dudaron en socorrerlos, afortunadamente salieron ilesos. Hoy hemos podido hablar con Juan Ramón aun recuperándose de susto. Dice que él y su hija han vuelto a nacer.Desde el Ayuntamiento se sigue investigando lo ocurrido. Todo apunta a que las últimas lluvias caídas fueron la causa y dicen que los dueños tiene que hacerse cargo de los daños. Los vecinos continúan consternados llevan más de 40 años denunciando la situación. Hoy en el lugar no hay coche pero sí escombros. Se sigue estudiando el lugar. De momento los edificios aledaños no se encuentran dañados.