Pablo Iglesias arremete contra CC y PP en materia de corrupción

Esta tarde estará en Gran Canaria

Pablo Iglesias ha criticado con dureza la corrupción en nuestro país. Pero el líder de Podemos también ha cargado con dureza contra Coalición Canaria, a la que culpa de varios casos de corrupción en las islas.

Iñigo Errejón también ha participado en el mitin celebrado en la Laguna. Si Podemos llega al gobierno, afirmó, se aprobará una ley para prohibir las puertas giratorias en política.

Entró en un aula aulario abarrotado de gente, donde el color morado no solo se veía en las camisas, también en los pelos...

Iglesias atacó directamente a la corrupción..

A la corrupción nacional y también en Canarias. Atacando directamente a CC..

Aprovechando las fiestas Navideñas, el jefe de campaña íñigo Errejón habló de la llegada de los Reyes AMgos.

Iglesias volvió a recordar que quiere acabar con las que ellos ya ha bautizado como als puertas giratorias: ex presidentes del goeirno y ex ministros, dice, no pueden perpetuar sus cargos en puestos impor tantes de Consejos de Administración de grandes empresas.