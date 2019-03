El otoño más caluroso y lluvioso de los últimos años.

El episodio de lluvias del pasado mes de noviembre refleja lo que ha pasado en los últimos tres meses en el archipiélago. Ha sido uno de los otoños más lluviosos desde 1990, un otoño muy húmedo que ha venido muy bien para la agricultura, pero no tanto para los que han sufrido los estragos del mal tiempo.



Donde más llovió, en las islas de Tenerife, Hierro y La Gomera. Pero no sólo hemos tenido agua de sobra. El calor no se marchó con el verano, al contrario, nos ha acompañado hasta ahora. Este otoño ha sido el más caluroso de los últimos 50 años.



Un último trimestre húmedo y caluroso, que según la Agencia Estatal de Meteorología, no se debe a ninguna circunstancia especial, sino a que el tiempo está cambiando