Ofrecían billetes falsos a mitad de precio

Vendían billetes que no existían

Alexandra y su pareja han ahorrado durante meses para poder viajar a Ecuador y casarse allí junto a su familia. Tiene, como ven, hasta el vestido de novia preparado. Se gastaron casi 2 mil euros en los billetes. Pero se quedan en tierra, los han estafado. Los compraron en esta agencia de viajes.

La misma sorpresa se encontró Silvia, 1700 euros en dos billetes para pasar las vacaciones en su país con su hija. Al llamar a la compañía le decían que la agencia les hizo la reserva pero no se hizo efectiva la compra y se quedaron con su dinero.

La agencia lleva dos días cerrada y una treintena de afectados ha ido a denunciar lo ocurrido. El grupo Almeida ha querido aclarar que esta franquicia desde el mes de mayo no pertenece al grupo y que presentaron una denuncia por actividades sospechosas, pero que la Guardia Civil no la admitió al no percibir indicios. La investigación está abierta y los pasajeros en tierra.