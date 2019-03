Un octogenario atemoriza a sus vecinos con una escopeta

Este hombre mantiene atemorizados a sus vecinos. Al parecer ésta es su rutina, sale a su azotea y desde aquí amenaza o directamente dispara. Es lo que nos cuentan sus vecinos, que desde hace años temen salir de sus casas por lo que pudiera pasar. Este martes increpó a un vecino, y después disparó al aire.

Dicen que no es la primera vez que escuchan disparos. Por eso viven bajo el miedo. Ya casi se han acostumbrado a no pasar por estos alrededores, porque los enfrentamientos son constantes.El vecino al que supuestamente iba dirigido el disparo ha denunciado los hechos. Después del incidente, el anciano no fue detenido, porque no hubo heridos.

Los habitantes de este tranquilo pueblo van a recoger firmas para que la justicia actúe.