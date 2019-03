Los nutricionistas recomiendan un yogur al día para mantener el calcio

Recomiendan a los niños tomar de 2 a 3 yogures al día

Un yogur al día. Es lo que nos recomienda la federación española de nutrición si queremos mantener el calcio necesario para unos huesos sanos. Advierten de que el 35 por ciento de la población no consume el calcio recomendado. Y si su cuerpo no tolera la lactosa también ofrecen opciones.Solo el 7 por ciento de la población no tolera la lactosa, pese a la tendencia actual a consumir productos sin esta sustancia. Según los expertos, aunque sea desnatada, semi o entera no debemos prescindir de la lactosa en nuestra dieta diaria. Los beneficios, dicen, son altísimos.

Si le sienta demasiado bien la leche, puede optar por tomar yogures que son más fáciles de digerir. Las cantidades recomendadas son: 2 a 3 los niños, 3 o 4, 2 o 3 adultos y 3 o 4 las embrazadas. Aunque los canarios suelen introducir más productos lácteos en su dieta.

La federación nacional de nutrición advierte que más del 37 por ciento de los niños y el 35 de los adultos no ingiere el calcio recomendado.