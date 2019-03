Nuevo atraco en una joyería en La Laguna

Ha perdido la cuenta de las veces que le han robado , siempre lo habían hecho amenazando con arma blanca o mediante el método del tirón pero lo último ha sido abrir un boquete al lado de su tienda para poder entrar y robar las joyas que exhibe en su escaparateOcurrió sobre las 3 de la madrugada. Al saltar la alarma los cacos huyeron de su intento fallido. No hemos podido ver el agujero porque lo han tapado pero tanto la joyería como la discoteca han denunciado los hechos que la policía que investiga el suceso.. Francisco confiesa que ya no sabe que hacer para detener los robos que sufre tan a menudo.No sabes si como medida preventiva ha colgado un cartel en esta joyería con los diez mandamientos..entre ellos ,como no ,el de no robarás.