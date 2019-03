Nuevas pruebas menos dolorosas para detectar cáncer colorrectal

Por miedo al diagnóstico o porque no presenta síntomas. Son las principales causas del rechazo en la población a las pruebas del cáncer colorrectal, eso a pesar de la incidencia en Canarias donde se diagnosticaron el año pasado unos 1.360 casos. Un equipo del Hospital universitario de Canarias, en Tenerife, ha publicado un estudio en la prestigiosa revista médica The New England, donde demuestran que la prueba de sangre en heces, lo que se denomina test no invasivo, tiene más posibilidades de llegar a la población, es más económica e igual de eficaz que la colonoscopia.

Si se tiene entre 50 y 69 años es conveniente hacerse esta simple prueba, ya que se trata del grupo de riesgo