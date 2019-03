Noche de flamenco y blues de la mano de Raimundo Amador

Ya no pretende nada, no hace las cosas para que se fijen más en él, solo crea la música que le gusta, la que se sale del corazón. Y este es el resultado, conciertos íntimos, cargados de flamenco, blues y fusiones que solo él ha sabido crear. Raimundo Amador continúa con su gira de "Medio hombre, medio guitarra" aunque reconoce que interpreta pocos temas de este trabajo, porque hace lo que el público le pide, hace lo que le da la gana.En los fogones se está cociendo ya su nuevo disco, ha creado ya 20 temas, aunque lo del nombre no lo tiene claro.

Y mientras lo decide continúa subiéndose a los escenarios. En Canarias no solo se llevó la sorpresa un público entregado, también este disco, su primer disco en vinilo, obsequio de un admirador que ni él mismo tenía.