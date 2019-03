El 39% de los niños canarios viven por debajo del umbral de la pobreza

Casi 20 mil familias en Canarias viven gracias a la ayuda de Cáritas. La ONG ha presentado esta mañana los datos de 2011 y son escalofriantes, 55.531 personas en las islas han recibido su atención, con un 31 % de la población por debajo del umbral de la pobreza, la cifra se eleva aún más cuando hablamos de niños, un 39 % de menores los menores vive en situación precariaEl perfil de las personas que acude a Cáritas también ha cambiado, ahora no sólo piden ayuda laboral o alimenticia La ONG ha hecho un llamamiento a la solidaridad de la población y a la responsabilidad de las instituciones y gobiernos cuyos recortes incrementan la pobreza y permiten que unos pocos acaparen muchoCanarias es la segunda región más pobre del país y la tendencia no parece que vaya a cambiar. Han advertido también de que muchos de sus proyectos corren peligro si no se cambia el modelo económico.