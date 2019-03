¿Es necesaria la figura del Diputado del Común?

José Manuel Soria ha pedido hoy un acuerdo con cc y PSOE para la renovación de los órganos del parlamento algo que no ha ocurrido porque ambos partidos del gobierno han querido según Soria imponerlos sin tenerles en cuenta. EL líder popular ha calificado de antidemocrática la postura y ha asegurado que su partido se negará a nombrar ningún miembro hasta que no haya un acuerdo. Pero la polémica se centra en el Diputado del Común. El PP no habla de suprimirlo pero sí de sustituirlo y renovarlo. CC y PSOE apuestan por la continuidad de esta figura y han propuesto a Jerónimo Saavedra como candidato. El coste anual del Diputado del Común asciende a unos 3 millones de euros el año pasado registró 1378 quejas de las que 612 fueron resueltas, el resto siguen en trámite. Román Rodríguez habla de una reforma de la institución.

Una polémica sobre una institución que debía haber sido renovada hace ya cuatro años por esta falta de acuerdo.