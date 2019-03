“Nadie nos informó de que había un artefacto”

Hoy los padres acudían al centro todavía con el susto en el cuerpo. Y no es para menos la policía tuvo que acordonar la zona e incluso desalojar algunas viviendas cercanas. Algunos padres aseguran que no sabían lo que ocurría y que nadie del centro les avisó.

Desde la dirección del centro aseguran que siguieron las indicaciones de la policía y que no había peligro mientras no se manipulara el artefacto, fue más tarde cuando se produjo el desalojo y la explosión controlada. La explosión fue muy leve y no se produjeron daños. El colegio ha recuperado la normalidad aunque entre los padres sigue la preocupación por si hubiera otros artefactos en la zona.